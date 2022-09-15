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Александра
Белоус
эксперт, строительство
Россиян напугали повышением тарифов на капремонт на 25%. Рассказываем, что это значит на самом деле ...
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Об авторе
Эдуард
Христианов
эксперт, финансы
Экономические кризисы и следующие за ними рецессии негативно влияют на темпы роста экономики в целом и отдельных компаний в частности. Для банков это означает с ...
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Игнат
Ушев
Руководитель по развитию аналитических модулей
Безопасность – прежде всего Одним из фундаментальных инструментов, решающих вопросы безопасности и не только, являются системы видеонаблюдения и видеоаналитики. Искусственный интеллект на страже бизнес-процессов банка ...
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Егор
Диашов
Генеральный директор
В условиях санкций очень трудно получать доход в короткий промежуток. Вырастает неопределенность на рынке. Мы не знаем, какие санкции будут введены в ближайшее время и ...
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Наталия
Матющенко
эксперт в сфере образования
Должно быть, через пару лет самозанятые смогут потеснить по количеству индивидуальных предпринимателей. Ведь налог на профессиональный доход (НПД) стал популярен ...
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Денис
Смирнов
эксперт по криптовалютам
За громкими событиями последней недели многие уже забыли, как в феврале шли жаркие споры о будущем регулировании криптовалют в России ...
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Алексей
Мартыненко
блокчейн разработчик
Начавшийся по понятным причинам кризис рискует стать самым серьезным в новейшей истории России. По разным оценкам, в 2022 году ВВП ...
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Ирина
Муравьева
Генеральный директор
Число самозанятых граждан в России стремительно увеличивается. На сегодня зарегистрировано более 5 млн плательщиков налога на профессиональный доход, а к ...
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09:39, 17 сентября Новости 📑
Официальные курсы доллара, евро и других валют на 17-19 сентября 2022 года от ЦБ РФ

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16:51, 16 сентября Кредитование
Счетная палата не поддержала льготную ипотеку на жилье с вторичного рынка

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16:16, 16 сентября Новости 📑
Роскомнадзор объяснил, как вернуть деньги за незаконно подключенную мобильную подписку

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15:39, 16 сентября Закон
ЗАГСы будут напрямую передавать банкам информацию о смерти клиента

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15:17, 16 сентября Мировая экономика
Конец привычному майнингу? Криптовалюта Ethereum меняет базовые протоколы

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13:05, 16 сентября Закон
Продавцам могут разрешить не выдавать чек, если покупателю он не нужен

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12:48, 16 сентября Кредитование
Лимиты есть: Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека»

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12:04, 16 сентября Банки
Альфа-Банк запустил программу кэшбека для малого бизнеса: изучаем условия

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11:24, 16 сентября Новости 📑
ЦБ планирует, что к 2030 году карты «Мир» будут приниматься в 30 странах мира

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07:58, 16 сентября Новости 📑
Официальные курсы доллара, евро и других валют на 16 сентября 2022 года от ЦБ РФ

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19:40, 15 сентября Министерства
В России могут запустить программу ВНЖ в обмен на инвестиции: сколько нужно вложить

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16:45, 15 сентября Закон
Бизнесу предлагают использовать смартфоны вместо онлайн-касс. Но это незаконно

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16:04, 15 сентября Зарубежное партнёрство
В БРИКС может появиться своя собственная валюта – как корзина валют всех пяти стран

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15:28, 15 сентября Банки
В некоторых отелях Турции перестали принимать карты «Мир»: с чем это связано

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14:13, 15 сентября Банки
Яндекс начал выпускать свои карты системы «Мир»: условия и ограничения

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Эксперт: что ждет банковский сектор в случае рецессии на десять лет

Эксперт: что ждет банковский сектор в случае рецессии на десять лет

ДатаЧетверг, 15 сентября 2022

Как технологии видеонаблюдения помогают банкам бороться с мошенниками и очередями

Как технологии видеонаблюдения помогают банкам бороться с мошенниками и очередями

ДатаЧетверг, 15 сентября 2022

Вложения в доллары и акции – слишком рискованные. Эксперт объяснил, куда инвестировать сейчас

Вложения в доллары и акции – слишком рискованные. Эксперт объяснил, куда инвестировать сейчас

ДатаВторник, 13 сентября 2022

Генпрокуратура инициирует отмену большей части проверок бизнеса. Эксперт объясняет, почему это важно

Генпрокуратура инициирует отмену большей части проверок бизнеса. Эксперт объясняет, почему это важно

ДатаЧетверг, 8 сентября 2022

Банки предлагают больше вкладов в юанях: чем они выгодны вкладчикам и самим банкам

Банки предлагают больше вкладов в юанях: чем они выгодны вкладчикам и самим банкам

ДатаЧетверг, 1 сентября 2022

Зарплата, просрочки и долги: на что еще банки обращают внимание, оценивая заявку на ипотеку?

Зарплата, просрочки и долги: на что еще банки обращают внимание, оценивая заявку на ипотеку?

ДатаПятница, 26 августа 2022

Инвесторы выходят из ETF в золоте, а в России спрос на него растет: эксперт объясняет, почему

Инвесторы выходят из ETF в золоте, а в России спрос на него растет: эксперт объясняет, почему

ДатаВторник, 23 августа 2022

Оплата телефоном по NFC через СБП: объясняем, как это работает на практике

Оплата телефоном по NFC через СБП: объясняем, как это работает на практике

ДатаПятница, 19 августа 2022

Магаданские золотодобытчики предложили ЦБ скупать у них металл напрямую. Почему это важно

Магаданские золотодобытчики предложили ЦБ скупать у них металл напрямую. Почему это важно

ДатаСреда, 27 июля 2022

Перед каждым кризисом россияне скупают сахар, соль и спички. Психолог объяснил, почему так происходит

Перед каждым кризисом россияне скупают сахар, соль и спички. Психолог объяснил, почему так происходит

ДатаПонедельник, 25 июля 2022

Цены на квартиры в новостройках в июне выросли всего на 0,3%. Чего ждать дальше

Цены на квартиры в новостройках в июне выросли всего на 0,3%. Чего ждать дальше

ДатаВторник, 21 июня 2022

Санкции в силе: критично ли отключение от SWIFT для российских банков?

Санкции в силе: критично ли отключение от SWIFT для российских банков?

ДатаЧетверг, 16 июня 2022

Эксперт о втором гражданстве в России: как уведомить государство и что это дает

Эксперт о втором гражданстве в России: как уведомить государство и что это дает

ДатаЧетверг, 16 июня 2022

Угасание эпидемии или очередная волна подъема: что будет с COVID-19 этим летом?

Угасание эпидемии или очередная волна подъема: что будет с COVID-19 этим летом?

ДатаВторник, 31 мая 2022

Какие ограничения наложены на российские банки и что простым клиентам с этим делать?

Какие ограничения наложены на российские банки и что простым клиентам с этим делать?

ДатаЧетверг, 12 мая 2022

Должно ли сейчас наше правительство регулировать цены на товары и что из этого может выйти?

Должно ли сейчас наше правительство регулировать цены на товары и что из этого может выйти?

ДатаЧетверг, 21 апреля 2022

Негативные и позитивные последствия госрегулирования цен на товары

Негативные и позитивные последствия госрегулирования цен на товары

ДатаЧетверг, 21 апреля 2022

Госрегулирование цен хорошо для потребителей, но какова обратная сторона медали?

Госрегулирование цен хорошо для потребителей, но какова обратная сторона медали?

ДатаСреда, 20 апреля 2022

Стоит ли инвестировать в китайский юань?

Стоит ли инвестировать в китайский юань?

ДатаПятница, 8 апреля 2022

Биткойн: плюсы и минусы данной криптовалюты

Биткойн: плюсы и минусы данной криптовалюты

ДатаЧетверг, 7 апреля 2022

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ТОП-15 самых популярных отмазок от работы
Мероприятия завершилось
В Москве состоится Международная конференция по оценочной деятельности
Мероприятия завершилось
В Стамбуле назвали победителей ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей».
Мероприятия завершилось
30 октября в Москве состоится ежегодный Форум в области инвестиций – Investment Leaders
Мероприятия завершилось
Сформирована программа Форума Investment Leaders-2021
Мероприятия завершилось
Контур объявил о старте третьей премии «ПРО ЭДО»
Мероприятия завершилось
Объявлены Лауреаты инвестиционной Премии Investment Leaders-2021
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«Создавая будущее»: в Дубае пройдет Шестой Форум «Время инноваций»
Мероприятия завершилось
Создавая будущее: объявлены победители XI ежегодной Премии «Время инноваций-2021»
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На пути к цифровой глобализации: названы имена Лауреатов Digital Leaders Award-2021
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Аналог Instagram* – в России запускается социальная сеть Lagooon
Повышение военных пенсий в 2022 году: когда, кому и насколько? Собрали все, что уже об этом известно

Повышение военных пенсий в 2022 году: когда, кому и насколько? Собрали все, что уже об этом известно

Пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых органов повышаются каждый год – за счет роста денежного довольствия действующих военных, а также за счет роста понижающего коэффициента. В 2022 году рост военных пенсий продолжится, однако снова их поднимут не так, как того бы хотели сами пенсионеры. Мы разобрались – на сколько в 2022 году будут повышены военные пенсии и когда ждать этого повышения.

ДатаСуббота, 17 сентября 2022

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Инструкция по работе с системой электронных паспортов транспортных средств для владельцев авто и потенциальных покупателей

Инструкция по работе с системой электронных паспортов транспортных средств для владельцев авто и потенциальных покупателей

ДатаПятница, 16 сентября 2022

Что такое единый налоговый платеж и как он будет работать с 2023 года

Что такое единый налоговый платеж и как он будет работать с 2023 года

ДатаПятница, 16 сентября 2022

Какие банки попали под санкции: полный список на 2022 год

Какие банки попали под санкции: полный список на 2022 год

ДатаЧетверг, 15 сентября 2022

Что такое электронный ПТС на автомобиль и как его получить

Что такое электронный ПТС на автомобиль и как его получить

ДатаЧетверг, 15 сентября 2022

Всё о самозанятости в 2022 году: что это такое, плюсы и минусы, подводные камни работы

Всё о самозанятости в 2022 году: что это такое, плюсы и минусы, подводные камни работы

ДатаВторник, 13 сентября 2022

Что такое ученический договор с работником, как и на каких условиях он заключается

Что такое ученический договор с работником, как и на каких условиях он заключается

ДатаПонедельник, 12 сентября 2022

Как пользоваться личным кабинетом приложения «Мой налог» для самозанятых

Как пользоваться личным кабинетом приложения «Мой налог» для самозанятых

ДатаПонедельник, 12 сентября 2022

Виды деятельности самозанятого в 2022 году: полный список с примерами

Виды деятельности самозанятого в 2022 году: полный список с примерами

ДатаВоскресенье, 11 сентября 2022

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Финансовый портал "Банки Сегодня"

Сегодня в России трудно найти человека, которого бы мало волновали экономические вопросы. Но как найти информацию, которая была бы точной и отвечала реалиям действительности? В ответ на запросы Интернет предлагает море рекламы финансовых услуг, не утонуть в котором очень сложно, а отыскать что-то действительно полезное сродни поиску редкой жемчужины. Более того, многие интернет-порталы редко обновляют размещенную информацию, в результате может оказаться, что она была актуальной несколько лет назад.

Портал «Банки сегодня» - это независимое финансовое интернет-издание, где любой желающий сможет найти всю интересующую информацию по самым злободневным вопросам: как выбрать и оформить кредит, какой вклад приносит больший доход, в каком банке можно оформить ипотеку или автокредит, зачем нужны кредитные брокеры и как зарабатывать трейдеру. Все это и многое другое максимально полно изложено в наших материалах и актуальных обзорах.

Если вы попали на эту страницу, значит, заинтересованы в максимально свежей, точной и правдивой информации относительно мира финансов. Мы готовы вам помочь. Все материалы портала подготавливают специалисты своего дела, настоящие акулы финансового рынка, а содержание тщательно выверяется на предмет соответствия изменениям законодательства и текущей экономической ситуации.

Ежедневно мы обновляем информацию на сайте, размещая свежие новости и обзоры, представляем вашему вниманию аналитику банковского и финансового секторов. У нас вы не найдете заказных статей и навязчивой рекламы Форекса, кредитных программ или вкладов – только объективная оценка профессионалов во всех сферах экономики.

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