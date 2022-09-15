Финансовый портал "Банки Сегодня"

Сегодня в России трудно найти человека, которого бы мало волновали экономические вопросы. Но как найти информацию, которая была бы точной и отвечала реалиям действительности? В ответ на запросы Интернет предлагает море рекламы финансовых услуг, не утонуть в котором очень сложно, а отыскать что-то действительно полезное сродни поиску редкой жемчужины. Более того, многие интернет-порталы редко обновляют размещенную информацию, в результате может оказаться, что она была актуальной несколько лет назад.

Портал «Банки сегодня» - это независимое финансовое интернет-издание, где любой желающий сможет найти всю интересующую информацию по самым злободневным вопросам: как выбрать и оформить кредит, какой вклад приносит больший доход, в каком банке можно оформить ипотеку или автокредит, зачем нужны кредитные брокеры и как зарабатывать трейдеру. Все это и многое другое максимально полно изложено в наших материалах и актуальных обзорах.

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